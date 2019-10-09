Rektör’den taziye ziyareti

Haber: BMA

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özlem Kartal ve Annesi Fatma Kartal, memleketleri Düzce’de karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu vefat etmişti. Bu acı olay hem BAİBÜ hem de Bolu’da büyük üzüntüye sebep olmuştu. Rektör Alişarlı, üzücü kaza sonrasında Kartal ailesine de taziye ziyaretinde bulunmuştu.

BAİBÜ İletişim Fakültesi öğrencileri fakülte binası girişindeki panoya, hayatını kaybeden arkadaşları Özlem Kartal ve Annesi Fatma Kartal’ın fotoğrafını asarak hatırasını yaşatıyorlar. Kartal Ailesi, böylesine acı günlerinde yanlarında bulunan ve ilgilerinden dolayı Özlem’in sınıf arkadaşlarına teşekkürlerini ilettiler.