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04 Mart 2018 Pazar
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    • Rektörlük ses verdi

    Mengen ilçemizde bulunan meslek yüksek okuluna bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün üniversitenin Bolu merkezdeki Gölköy Kampüsü’ne alınacağı haberleri üzerine Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden yazılı açıklama yapıldı.

    04 Mart 2018 Pazar 10:36
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    Rektörlük ses verdi
     

    Haber: Semih Baykal

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemiz Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile ilgili olarak basın yayın organlarına yansıyan bazı haber ve açıklamalar çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Üniversitemiz Rektörlüğü’nün, Mengen İlçesinde eğitim ve öğretime devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Gölköy Kampüsü’ne alınmasına yönelik aldığı bir karar bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşan Mengen’deki tüm bölümlerin kapatılacağı algısı tamamen yanlıştır. Aksine Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programının da ilçeden taşınması söz konusu değildir. Kamuoyunda oluşan Mengen’deki tüm bölümlerin kapatılacağı algısı tamamen yanlıştır. Aksine Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı’nın da ilçeden taşınması söz konusu değildir. Rektörlüğümüz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerimizden gelen ders, uygulama ve staj imkanlarının kısıtlı olması, barınma, sosyal ve kültürel imkanların yetersizliği gibi çok sayıda talep ve şikayet başvurusuna binaen konuyu incelemeye almış ve bu problemlerin ne şekilde giderilebileceğine yönelik akademi çevreleri, ilimiz yöneticileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir dizi istişarede bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir” denildi. Nitekim Rektörlüğümüzün davetiyle 20 Şubat 2018 tarihinde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinden oluşan Mengen heyetinin talep ve görüşleri dinlenmiştir denilen açıklamada, “Söz konusu toplantıda konu ile ilgili tek taraflı alınmış bir kararın bulunmadığı, öğrencilerimizin karşılaştığı problemlerin çözümünde tüm paydaşların görüşlerinin önemli olduğu ve bu konunun üniversite yönetim organı senato üyeleri ile de istişare edileceği açıkça ifade edilmiştir. Söz konusu toplantıda bölümün taşınması ile ilgili hiçbir kişi ya da kurumun baskısının olamayacağı hassasiyet ve samimiyetle beyan edilmişken, kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalarda konunun Mengen’in aleyhine siyasi bir karar olduğunu ima eden ifade ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Üniversitemiz Rektörlüğü, eğitim öğretimle ilgili planlamalarında kendi imkan ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenci ve akademisyenlerini öncelikle dikkate almaktadır. Buna ilave olarak Rektörlüğümüz Bolu’nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını da gözeterek planlamalarında Bolu’nun potansiyel gelişme alanlarına azami katkıda bulunmayı da görev bilmektedir. Mengen İlçesinde eğitimine devam eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Gölköy Kampüsüne taşınması yönünde alınmış ve kesinleşmiş bir karar bulunmadığını Bolu kamuoyunun dikkatine bir kez daha arz ederken, Üniversitemizin, tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde Bolu ve ilçelerinin faydasını gözetmek suretiyle faaliyetlerine devam ettiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Ilçemizde, Bulunan, Meslek, Yüksek

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