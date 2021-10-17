Rektörü çağırıyorlar beni çağırmıyorlar

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde son zamanlarda artan, adam yaralama, sokak kavgaları ve cinayet olayları hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Olay Gündem gazetesine konuştu. Belediye temizlik görevlisi Turgay Kayaalp’in cenaze töreni sonrasında üzgün bir şekilde gazetemize açıklama yapan Başkan Özcan, “Ben bu davanın takipçisi olacağım” dedi.

Öte yandan ilimizde güvenliği sağlamak amacıyla kurulan İl Güvenlik Kurulu toplantısı hakkında konuşan Başkan Özcan, “Rektör hoca katılıyor olabilir diyeceksiniz, ama şehrin belediye başkanı katılmıyor. Rektör hocayı elbette ilgilendirir ama rektör hocadan daha fazla beni de ilgilendirir Bolu’da ki asayiş problemleri” ifadelerini kullandı.

“ALIN TERİ İLE PARA KAZANAN İNSANLAR”

Geçtiğimiz günlerde görevi başındayken kalbinden bıçaklanarak öldürülen Belediye Temizlik işçisi Turgay Kayaalp hakkında çok üzüldüğünü belirleten Özcan, “Olaya çok çok üzüldüm. Arkadaşlarımız belediyede en ağır şartlarda çalışan arkadaşlarımız. Mesai kavramları yok, gece vardiyasında sabah 4-5’e kadar çöp topluyor oluyorlar. Yazında kışında. Bunlar hep gariban ailelerin çocukları. İngiltere’de bir çöp aracına korna çalmanın bile büyük bir cezası var. Bu insanlar topluma hizmet ediyor. Alın teri ile para kazanan insanlar. Bu kardeşimize, temizlik işleri görevlimize bunun yapılmasını bana daha çok koydu. Ben bu davanın takipçisi olacağım. Çalışanımız olması hasebiyle müdahale etme hakkımızda var. Allah izin verirse duruşmasına da gideceğim” dedi.

“REKTÖR HOCA KATILIYOR ŞEHRİN BELEDİYE BAŞKANI KATILMIYOR”

Son zamanlarda artan asayiş olayları hakkında ne düşündüğünü aktaran Özcan, kendi fikirlerinin olduğunu fakat bu fikirleri aktaracak bir zeminin olmadığını ve İl Güvenlik Kurulu toplantısına Rektör’ün çağırıldığını fakat şehrin belediye başkanının çağırılmadığını belirtti. Özcan açıklamasında, “Bu konuda benim yorum yapabilmem mümkün değil. Vali beyin başkanlığında bir güvenlik kurulu toplantısı yapılıyor. Şimdi bu toplantıya Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız doğal olarak katılıyor. Rektör hoca katılıyor olabilir diyeceksiniz, ama şehrin belediye başkanı katılmıyor. Rektör hocayı elbette ilgilendirir ama rektör hocadan daha fazla beni de ilgilendirir Bolu’da ki asayiş problemleri. Bana şuana kadar da ne emniyetten ne de jandarmadan bir görevli yetkili gelip Bolu’da şöyle bir sıkıntı var şu konularla ilgili demedi. O güvenlik kurulu toplantısında ne konuşuluyor, bilmiyorum. Vali beye ben bunu söyledim, bu konuda ki yönetmeliğe göre çağırılacak kişiler belli dedi. Saygı duyuyorum dedim ama eğer böyle bir mevzuat da varsa belediye başkanlarının da buraya davet edilmesi gerekiyor. Çünkü Belediye Başkanı,bu şehirde bir sıkıntı varsa hem çözme noktasında hem de olayların büyümemesi noktasında herkesten daha çok katkısı olabilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.