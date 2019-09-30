Rektörü istifaya davet ettiler

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün Mengen’den Bolu’ya taşınması konusunda açıklamalarda bulunan CHP İl Genel Meclisi üyeleri parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Baysal’ın gözyaşları içinde yapmış olduğu açıklamayı dile getirerek Ahmet Baysal’ı ağlatmak kimsenin haddi olamaz diyen CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz “Söz konusu Bolu ve İzzet Baysal olduğunda herkes haddini bilecek; İzzet Baysal kendini Bolu’ya adarken onun ruhu’da kurmuş olduğu vakıfla yaşıyor. İzzet Baysal’ın tek başına Bolu’ya verdiklerinin ülkemizde benzeri de yoktur. Mengen ülkemizde yemek kültürü ve Aşçıları ile bir Dünya markasıdır. Aşçılık ve yemek kültürü kendisi ile bütünleşen şirin bir ilçeye İzzet Baba, Vakfıyla BABA ELİNİ uzatmış Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümünü kazandırmıştır. Mengen ilçesi topyekûn İzzet Baba’ya, onun kurduğu vakfına Minnet ve şükran borcunu bu güne kadar eserlerine sahip çıkarak yerine getirmiştir. 4 yıllığına Abant İzzet Baysal Üniversitemize atanan Rektör Mustafa Alişarlı’nın seçimlerin yaklaşmasıyla böylesi gereksiz bir değişimi gündeme getirmesi doğru değildir. Bundan sonra Bolu’da olup olmayacağı belli olmayan Sayın Alişarlı’nın böylesi hayati bir konuda ilimizi karıştırmasına anlam veremiyoruz. Üstelik karşılıksız yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yapan vakfımızın yatırımları baltalanmaktadır. Vakfımızın Başkanı Sayın Ahmet Baysal’ı ağlatmak kimsenin haddi olamaz” ifadelerini kullandı.

REKTÖRÜ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Konu ile ilgili olarak BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı’nın geri adım atmaması durumunda istifaya davet eden Beykoz, “Mengen’in can damarı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi konusunda fikrini değiştirmemekte ısrarcı olması halinde Sayın Alişarlı’yı istifaya davet ediyoruz. Mengen’de yaşanan konunun bir değişik versiyonu da Seben’de yaşandığı duyumları almaktayız. Mengen’de olduğu gibi Seben’de de uygulanması hainde aynı duruşu göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır” şeklinde konuştu.

“TAMAMEN KASITLI VE ART NİYETLİ BİR HAREKET”

Gastronomi Bölümü’nün Bolu’ya taşınmasının ardından ne değişeceğini ifade eden, bu hareketin tamamen kasıtlı ve art niyetli yapıldığını belirten CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Erhan Beykoz açıklamnın sonunda ise, “ Lisans öğrenimi sunan bu Fakülte Bolu’ya alındığı takdirdeMengen halkı topyekûn cezalandırılmış olmayacak mı? Tamamen kasıtlı, art niyetli, temel dayanağı olmayan bu girişimden Rektör Sayın Alişarlı’nın derhal vazgeçmesini,AİBÜ’nde çözüm aramasını bekliyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ülkemizde tercih edilen okulların başında gelmektedir. Sayın Rektörü, ülkemizde en yüksek puanla alınan 3. Üniversite olduğunu bilmemekte midir? Bu mesnetsiz uygulama gerçekleştiği takdirde gelecekte olabilecek sorunların hesabını verebilecek midir? Unutulmamalıdır ki, böyle bir uygulama asla hayata geçmeyecektir” dedi.