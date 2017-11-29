23 Kasım 2017 Perşembe akşamı saat 17 de Kİ Karaçayır Gülezler Konağında bu öğretim yılının ilk “ BAMER KONFERANSI” na davetliydik… İcabet etdik…

Zamanında “ORADAYDIK”… Küçük salonumuz öğretim elemanları ve öğrencileriyle doldu… İlgi büyüktü…

Konu; “ SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME”… Konuşmacı; “Prof.Dr.Mustafa ALİŞARLI”/ “ AİBÜ Rektörü “ idi …

Sayın Rektörümüz,kısa bir özgeçmişinden sonra da;Çok kıymetli haziruna sağlığımızın temelini de dengeli ve yeterli beslenme olduğunu anlattı…

Sunum karikatürleriyle de çok ilgi gördü…

Şeker, tuz,alkol ve sigara tüketiminin sağlık üzerindeki etkileriyle de ilgili çok kıymetli bilgiler veren Rektör Alişarlı Bey: uzak durulması gereken hazır gıdalarla, katkı maddeleri ile ilgili olarak da ;

“… Sucukta nitrat kullanılıyor. Nitrat, oksijensiz ortamda çoğalarak bir toksin oluşturan ve bu toksinin 1 gr’ı yüzbinlerce insanı öldürebilecek bir bakterinin gelişmesini önlemek için konuluyor. Burada bizlerin yapacağı, bu tür besinleri sık tüketmemek olmalı. “ da dedi…

BU verimli konferansın sonunda sorularımızı da açık yüreklilikle cevaplayan Rektörümüz, helal gıda konusunun da ayrıntılı olarak başka bir programda ele alınabilecğini de ifade etti… Teşekkürler…

Üniversite ile Şehirin kaynaşmasını sağlayan bu tür faydalı ilmi toplantıların daha büyük salonlarda tekrarı dileğimiz ve önerimizdir…

SAYGILARIMIZLA.

Selam ve “ M U H A B B E T L E “ …