RES için düğmeye basıldı

Simge Res Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından Bolu İli, Kıbrıscık İlçesi ve Ankara İli, Beypazarı İlçesi sınırları içerisinde toplam 20 MW kurulu gücünde Beypazarı Rüzgar Enerjisi Santrali’nin kurulup işletilmesi planlanıyor. 50 milyon lira değerindeki proje kapsamında rüzgardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla 20 adet 1 MWm/1 MWe gücünde olmak üzere toplam 20 adet rüzgar türbini kurulacak. Bolu İlinde 1 adet türbin, Ankara İlinde ise 19 adet türbin ve Şalt Merkezi yer alacak.

20 adet rüzgar türbini ile yılda 70.000.000 kWh elektrik üretilmesi ve üretilen elektriğin enerji nakil hattı ile tek hat şemasına uygun olarak Beypazarı TM 154 Kv Yüksek gerilim bağlantı noktasına iletilmesi planlanıyor.