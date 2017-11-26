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26 Kasım 2017 Pazar
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    • RES için geri sayım başladı

    Uygun Enerji, Göynük ilçesi ile Sakarya ili Taraklı ve Akyazı mevkiinde kurmayı planladığı 80 MW'lık Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısı yapıldı.

    26 Kasım 2017 Pazar 09:20
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    RES için geri sayım başladı

    Uygun Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. tarafından Bolu ili Göynük ilçesi ile Sakarya Taraklı ve Akyazı mevkiinde kurulması planlanan 80 MW kapasiteli Rüzgar Santrali projesi ile ilgili 24.11.2017 tarihinde İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. 200 Milyon TL bedelli proje kapsamında Bolu İlinde 15 adet türbin ve şantiye sahası, Sakarya İlinde ise 18 adet türbin ve Şalt Merkezi yer alacak. Böylece 33 adet rüzgar türbini ile yılda 287.000.000 kWh enerji elde edilmesi planlanıyor. Üretilen elektrik enerji nakil hattı ile tek hat şemasına uygun olarak Pamukova TM yüksek gerilim bağlantı noktasına iletilecek.

    Anahtar Kelimeler: Uygun, Enerji, Göynük, Ilçesi, Sakarya

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