Resmen çete kurmuşlar

Mudurnu ilçesinde 2 TIR'la getirdikleri iş makineleri ile kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mudurnu ilçesine bağlı Güney Felakettin Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 TIR üzerinde getirdikleri iş makineleri ile kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makineleri ve TIR'lar ile çeşitli malzemelere el konuldu.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.S.Ç, K.Y, M.K, F.E, H.A.K, H.K, H.K. ve S.Ö. tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

5'İ TUTUKLANDI

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.K, KOM Şube Müdürü Metin Keskin, Albay Kadri Yörür, F.E. ve H.S.Ç. tutuklandı, S.Ö, H.A.K. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.