Resmen katliam yapılıyor

Haber:N.Halid Altundal

Tarım Orman HayvancılıkÇevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “kesim yapılan alanlarda inceleme yapıyoruz.Hayatımız boyunca ormanlarda bulunduk. Ormancılık yaptık fakat hiçbir dönemde böyle bir kesim görmedim.Karşıdan baktığınızda açılan alanlar canınızı acıtıyor. Bulunduğumuz sahalarda 10 yıl öncesine kadar ağaç çapları 60-70 cm’ye sahipken bugün 25-30 cm’e düşmüştür. Bu orman kesim şekli adeta katliamı andırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu bir soykırım

Kesimlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bilgisi dahilinde yapıldığını kaydeden Durmuş, “Ormanları koruması gereken kurum buna neden kayıtsız kalır? Benim ciğerim yanıyor, ey yetkililer size sesleniyorum. Batıda, Ege’de ormanlar yanıyor, yakılıyor. Burada ise katlediliyor. Bu güzelim ormanlar size ne kötülük yaptı? HES’ler için orman kesiyorsunuz, madenler için orman kesiyorsunuz. Yollar için orman kesiyorsunuz. Odun için orman kesiyorsunuz. Elektrik hatları için orman kesiyorsunuz. Bu, bir orman soykırımıdır. Bu katliamı durdurun” şeklinde konuştu.

Bolu, Zonguldak ve Kastamonu

Durmuş ayrıca“Türkiye ormanlarının üretim açısından en yoğun olduğu bölgeler Bolu, Zonguldak ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlükleri’dir. Türkiye üretiminin yarısından fazlasını bu müdürlükler karşılıyor. Ancak son dönemdeki bu aşırı yüklenme bu bölgelerde ciddi tahribat yaratacak. Bugünlerde, 2050 yılına kadar alınacak ağaçlar bir anda kesilip alınıyor. Bu plansızlık, ormanların ömrünü azaltıyor.” dedi.