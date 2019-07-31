Resmen Skandal!

Haber: Esra Öztürk

Gece yarısı akıl almaz bir olay yaşandı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite Nükleer Tıp Birimi’nde bulunan cihazlar, gece yarısı hastane bahçesine getirilen vinçlerle uzun süren uğraşlar sonrası üniteden çıkartılarak götürüldü. Cihazların bu şekilde götürülmesinin sebebi olarak ise, Nükleer Tıp Birimi’nin cihazları kiraladığı şirkete borçları nedeni ile haciz geldiği belirtildi. Hastanenin gelen haciz ile bir bağlantısı bulunmazken, cihazlara el konulmasının nedeninin hizmet alımı yapılan şirketin var olan borçlarının haciz işlemine neden olduğu alınan bilgiler arasında.

Hastalar Üniversiteye yönlendiriliyor

Cihazların götürülmesinin ardından Devlet hastanesinde hizmet verilmezken, hastaların mağduriyet yaşamaması için Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Nükleer Tıp Ünitesi’nden faydalanıldığı belirtildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne gelen vatandaşlar, Nükleer Tıp Birimi’nden faydalanmak için üniversite hastanesine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü yeni şirket ile anlaşacak

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaşanan aksaklığı giderebilmek amacıyla hemen çalışmalara başladığı belirtiliyor. Yeni cihazların kiralanıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde bulunan Nükleer Tıp Birimi’nin tekrar aktif hale getirilmesi adına İl Sağlık Müdürlüğü’nün yeni şirketlerle görüşme yaptığı öğrenildi.