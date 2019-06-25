Resmen zam yağmuru başladı

Haber: Aysun Beykoz

Motorine dün gece itibarıyla gelen 22 kuruşluk zammın ardından bu sabah da çaya ve şekere zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çaya yüzde 15 zam yaptı. ÇAYKUR, artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. Zam bugünden itibaren geçerli olacak. Diğer taraftan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. de şekere yüzde 16 zam yapıldığını açıkladı.Türk Şeker’in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “50 Kg’lık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25.06.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 16 artırılarak (KDV hariç) 3,57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur” denildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 11:43