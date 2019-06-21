Resmi aracıyla kaza yaptı

Haber: Aysun Beykoz

Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı Milliyetçi Hareket Partili(MHP) İsmail Bildik, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a giderken kaza yaptı. 06 DZ 8760 resmi plakalı aracıyla İstanbul istikametinde seyrederken Bolu’da yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Bildik, bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza sonrası araçta büyük hasar oluştu. Arabayı Başkan Bildik’in kendi kullandığı öğrenilirken yanında ise Ankara Büyükşehir Beledisi Meclis Üyesi Rüştü Biçer, partilileri Ali İhsan Erşan ve Abdurrahman Güneş'in olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası MHP’li Başkan İsmail Bildik, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygıdeğer hemşehrilerim Gönül dostlarım talihsiz bir trafik kazası geçirdik, verilmiş sadakamız dostlarımızın duasıyla çok şükür sıhhatimiz iyi, inşallah bu gece İstanbul’dan Kırıkkale’ye döneceğiz” ifadelerine yer verdi.