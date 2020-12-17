

Haber: Erdal Tanrıverdi

İYİ Parti kadrosundan Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Mansur Şen’in istifa haberleri gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili araştırma yapan gazetemiz Bolu Gündem, Başkan Özcan ile Şen arasında yolları ayırmak üzere bir konuşma geçtiğini, ancak Şen’in İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’la yapacağı görüşme sonrası karar verileceğini öğrendi.

“HER ZAMAN DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR”

Başkan Özcan, söz konusu istifa iddialarına yaptığı açıklama ile netlik kazandırdı. Başkan Özcan konuyla ilgili açıklamasında, Henüz ortada resmi bir istifa yok. Ama kendisi ile de konuştuk. Bir görev değişikliği yapılabilir. Öyle bir görev değişikliği olacak, ama şu anda resmi bir istifa yok. Görüşüyoruz kendisi ile de. Bu arkadaşımızın yerine belli bir süre başka bir arkadaşımız da Başkan Yardımcılığı görevini yapabilir. Her zaman değişiklikler olabilir. Mansur Bey yıllardır dostum. Aramızdaki dostluk ilişkisi son derece sıkı.Bundan sonra da böyle devam eder. Bir başka görev veririz Mansur ağabeye, onun tecrübelerinden yararlanırız. Ama dediğim gibi bütün belediye meclis üyelerimiz başkan yardımcılığı yapabilecek kapasiteye sahip. Zaman içerisinde böyle değişiklikler olabiliyor” dedi.

“BİZ BİRLİKTE BİR YOL YÜRÜYORUZ”

Mansur Şen’in yerine yine İYİ Parti’den birinin göreve getirileceğini belirten Özcan ayrıca, “İl Başkanı yurtdışındaymış. Onlarla da tabi istişarelerimiz olacak. Biz birlikte bir yol yürüyoruz. İYİ Partiyle ittifakımız gayet iyi gidiyor. Türkiye’de örnek gösterilen ittifaklardan bir tanesi” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 16:04