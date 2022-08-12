Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte Bolu’dan giden bürokratlar

Haber: Okay Özcan
2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile onaylandı.
3 İLÇENİN KAYMAKAMI GİTTİ!
Bolu’nun Yeniçağa ilçesi Kaymakamı Nurhalil Özçelik Bitlis’in Hizan ilçesine, Seben Kaymakamı Süleyman Bakan Adıyaman’ın Samsat ilçesine, Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan Erzurum’un Çat ilçesine kaymakam olarak atandı.
BOLU’DA VALİ YARDIMCILARI DEĞİŞTİ
Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut Ankara vali yardımcılığına, Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan Kastamonu vali yardımcılığına, Amasya Suluova Kaymakamı Abdullah Şen Bolu vali yardımcılığına, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak Bolu Vali yardımcılığına atandı.