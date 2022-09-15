Resmi Gazete’de yayınlandı: Maden ve enerji projeleri acil kamulaştırılacak



Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Bolu il sınırlarındaki sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için gereken taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca Malatya’nın Hekimhan ilçesinde de tesis edilecek doğal gaz dağıtım sistemi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kamulaştırılacak.