​​​​​​​Resmi Gazetede yayınlandı ve hemen kuruldu

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Seri Muhakeme Bürosu hattında Başsavcı Yaman şu açıklamada bulundu.

24/10/2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7188 sayılı Ceza MuhakemesiKanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile Adalet Bakanlığı Cezaİşleri Genel Müdürlüğünün 19/12/2019 tarih ve E-761/99932 sayılı yazıları gereği CumhuriyetBaşsavcılığımız nezdinde "Seri Muhakeme Bürosu" kurulmuş, anılan büroda bir Cumhuriyet savcısıgörevlendirilmiş olup, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacaktır.

SERİ MUHAKEME BÜROSU GÖREV ALANINA GİREN;

a-Türk Ceza Kanununda Yer Alan Suçlar;

aa-Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154/2-3),

bb-Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170),

cc-Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179/2-3),

dd-Gürültüye neden olma (madde 183),

ee-Parada sahtecilik (madde 197/2-3),

ff-Mühür bozma (madde 203),

gg-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),

hh-Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228/1),

ıı-Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268),

B-ÖZEL CEZA KANUNLARINDA YER ALAN SUÇLAR;

aa-6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13. Maddesininbirinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilensuçlar,

bb-6831 sayılı Orman Kanununun 93. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç,

cc-1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun.

MADDESİNDE BELİRTİLEN SUÇ,

dd-1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralıbendinde belirtilen suçların soruşturma işlemleri bu büro tarafından yerine getirilerek kararabağlanacaktır.Seri muhakeme usulünde, şüpheli öncelikle hakları hatırlatılması/öğretilmesi suretiyle davetedilecek, ikinci olarak seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirilecek, daha sonra bu çerçevedeteklifte bulunulacaktır.

Şüpheli bilgilendirilirken; isnat edilen eylem, eylemin oluşturduğu suç ile bu suçun serimuhakeme usulü kapsamına girdiği, kamu davasının açılması için yeterli şüphenin bulunduğu, özgüriradesi ile ve müdafii huzurunda kabul ettiği takdirde bu usulün uygulanacağı ve cezanın yarı oranındaindirileceği, teklif edilen yaptırım hakkında talep doğrultusunda mahkemenin hüküm kuracağı, buhükme karşı itiraz yoluna başvurabileceği, ancak istinaf veya temyiz yoluna başvuramayacağı, teklifikabulün ancak müdafii huzurundagerçekleştirilebileceği, seçtiği bir müdafii yoksa istemi aranmaksızınkendisine bir müdafii görevlendirileceği, mahkeme tarafından hüküm verilene kadar her aşamada serimuhakeme usulünden vazgeçebileceği, mahkemece verilen hükmün adli siciline kaydedileceği, buusulü kabul etmediği takdirde genel hükümlere göre iddianame düzenlenerek hakkında kamu davasıaçılacağı, seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğerbelgelerin, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılmayacağıbelirtilecektir.

Davet ve bilgilendirme aşamalarından sonra hazır olan şüpheliye Cumhuriyet savcısı tarafındanuygulanacak yaptırımların somut olarak ne olacağı (ceza, varsa güvenlik tedbiri ve uygulanmasıbenimsenmişse hükmün açıklanmasının geri bırakılması, seçenek yaptırım veya hapis cezasınınertelenmesi) açıkça belirtilerek seri muhakeme usulünün uygulanması teklif edilecektir.Teklif edilecek yaptırım belirlenirken; Cumhuriyet savcısı 5237 sayılı TCK'nın 61/1 maddesinigözeterek alt ve üst sınır içinde temel cezayı tespit edecek, bu cezayı 1/2 oranında indirecektir. Bucezaya ilişkin olarak koşulların bulunması halinde Cumhuriyet savcısı tarafından 5271 sayılı CMK'nın231. maddesine göre HAGB uygulanabileceği gibi sonuç cezanın hapis olarak belirlenmesi durumundahapis cezası 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesi gereğince seçenek yaptırımlara çevrilebilecek ya da 5237sayılı TCK'nın 51. maddesi gereğinceertelenebilecektir.

Teklif sonrasında talebi halinde şüpheliye teklifi değerlendirmesi için 7 günlük süre verilecektir.Teklifin müdafii huzurunda şüphelinin özgür iradesiyle kabulü halinde bu usul uygulanacak,teklifi kabul esnasında bir müdafii yoksa istem üzerine veya re'sen barodan bir müdafiigörevlendirilmesi istenecek, şüpheli ile müdafiin iradelerinin çelişmesi halinde şüphelinin iradesineuyulacaktır.

Şüphelinin teklifi açıkça reddetmesi veya süre aldıktan sonra mazereti olmaksızın belirlenensürede gelmemesi veya bu usulün uygulanmasını kabul etmediğini bildirmesi durumundasoruşturmaya genel hükümlere göre devam edilecek, bu durumda Cumhuriyet savcısı tarafından bunailişkin bir tutanak düzenlenerek soruşturma evrakına eklenecektir.

Şüpheli iddianamenin düzenlenmesine kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak hakkında serimuhakeme usulünün uygulanmasını talep edebilecek, bu durumda Cumhuriyet savcısı tarafından serimuhakeme usulü uygulanacaktır.Şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi halinde buna ilişkin "Seri Muhakeme UsulüKabul Tutanağı" düzenlenecek, bu tutanakta şüpheliye isnat edilen eylem, şüphelinin kabul beyanı,belirlenen sonuç ceza ve/veya güvenlik tedbiri, uygulanacağı takdirde hükmün açıklanmasının geribırakılması kararı, 5237 sayılı TCK'nın 50. maddesi uyarınca çevrilen seçenek yaptırım, 5237 sayılıTCK'nın 51. maddesine göre verilen hapis cezasının ertelenmesine ilişkin hususlar yer alacak ve sözkonusu tutanak Cumhuriyet savcısı, şüpheli ve müdafii tarafından imzalanacaktır.

Cumhuriyet savcısı görevli mahkemeye hitaben yazacağı bir talepname ile şüpheli hakkındaseri muhakeme usulünün uygulanarak hüküm verilmesini talep edecek, talepnamede; şüphelininkimliği ve müdafii, mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,

isnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri, isnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,şüphelinin tutuklu olup olmadığı, gözaltına alınmış veya tutuklanmış ise gözaltına alma ve tutuklamatarihleri ile bunların süreleri, kamu davasının açılmasının ertelenmesi yoluna başvurulmamasınıngerekçesi, isnat olunan suçu oluşturan olayların özeti, 5271 sayılı CMK'nın 250/3 maddesinde belirtilenşartların gerçekleştiği, belirlenen yaptırım ile 5271 sayılı CMK'nın 250/5 ve 250/6 maddeleriuygulanmış ise bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri yer alacaktır.Cumhuriyet savcısı görevli mahkemeden seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olaraktalep edecek ve şüpheli ile müdafii aynı gün görevli mahkemeye yönlendirilecektir.Mahkemece, talepnamenin eksikliklerin ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi,talebin reddi veya talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurulması kararlarıverilebilecektir.Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli bu usulden vazgeçmiş sayılacak (5271 sayılıCMK'nın 250/9 maddesi), şüpheli, mahkemece hüküm kuruluna kadar bu usulden vazgeçebilecek, sözkonusu durumlarda soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla soruşturmaevrakı Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderilecektir. (5271 sayılı CMK'nın 250/10 maddesi)

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2019, 16:56