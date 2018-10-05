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05 Ekim 2018 Cuma
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    • Resmi veya sivil polis fark etmeksizin ceza kesecek

    İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda artık jandarma dahil resmi ve sivil polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazabilecek. Bolu’da ilk uygulama başladı. 3 bin 500 adet “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” dağıtıldı.

    05 Ekim 2018 Cuma 00:49
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    Resmi veya sivil polis fark etmeksizin ceza kesecek

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Bakanlığın 100 günlük eylem planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama, bir genelge dahilinde tüm illere gönderilirken, Bolu’da de uygulamaya ilişkin saha çalışmalarına başlandı. Uygulamanın özellikle trafik kazasına ve can kayıplarının artmasına neden olan seyir halinde cep telefonu ile görüşme, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas atma ve emniyet kemeri kullanımına yönelik olduğu bildirildi. Bu konularda sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı.

    100 CEZA KESİLDİ

     

    Genelge doğrultusunda Bolu’da ilçeler ile birlikte 3500 adet “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine ‘Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek. Bolu’da başlayan uygulama kapsamında ise şu ana kadar yaklaşık 100 adedi cezaya çevrildi.

    İHLALLER CEZAYA ÇEVRİLECEK

    Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “İlçeler dâhil 3500 adet trafik kuralı ihlali tutanağını tüm birimlerdeki görevlerimize dağıttık şu anda ihlaller tespit ediliyor ve trafik şube müdürlüğünce hangi ihlal yapıldı ise onun cezası kesiliyor. Bugüne kadar 100 âdeti cezaya çevrildi. Etkin bir şekilde tüm birimlerimizdeki görevlilerce denetimler yapılarak bu ihlaller cezaya çevrilecek. 3500 adet tutanak bittiğinde yeniden dağıtılacak ve bu şekilde sürekli olarak trafikte denetimi sağlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

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