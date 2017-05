HABER:Esra Öztürk

09-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan ve konsepti, “Arts in the Age of Transformations / Dönüşüm Çağında SANAT” olarak belirlenen 3. Marrakech Sanat Forumu’na farklı ülkelerden seçilmiş çok sayıda sanatçı ve akademisyen katıldı.. Forum süresince, sanatın Resim, Heykel, Müzik, Tiyatro gibi farklı disiplinlerinde yapılan çalışmalar bölgede yaşayan sanatçı ve sanatseverler ile paylaşıldı.. Ayrıca, katılımcı sanatçılar da, diğer ülke sanatçıları ile ortak çalışmalar yaparak, alanlarında bilgi ve görüş alışverişlerinde bulundu..

Forum çerçevesinde üretilen eserler, “Marrakech Royal Theater” kültürel kompleksi salonlarında açılan sergiler ile izlenime sunuldu.. Ayrıca , yerel ve farklı ülke müzik ve tiyatro grubu gösterileri, yapılan uluslararası sanat konferansları ile diğer kültürel ve sanatsal etkinlikler de foruma renk kattı..

Yaptığı “balık” temalı resimleriyle tanınan Bolulu ressam SAK, forum’da ürettiği balıklarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirerek, kentte bulunan bir özel eğitim okulu duvarlarına öğrenciler ile beraber "duvar boyama çalışmaları" da yaptı..

Ressam Şenol Sak ”3. Marrakech, Uygarlık Ve Medeniyet Diyaloğu İçin Uluslararası Sanat ” adlı sanat forumu süresince, dünyanın değişik ülkelerinden gelen çok sayıda sanatçı ile beraber değişik sanatsal çalışmalarda bulunduklarını belirterek, bu tür uluslararası organizasyonların, sanatçılara birbirleriyle etkileşimde bulunma fırsatı verdiğini, çeşitli toplantı, seminer, galeri, atölye ve müze ziyaretleriyle de zengin ve verimli bir kültürel-sanatsal ortam yarattığını ifade etti..