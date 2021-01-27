Restoran ve kafelere müjdeli haber

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) düzenlenen grup toplantısına katıldı. Toplantıda koronavirüsle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın nedeniyle faaliyeti kısıtlanan lokanta, restoran ve kafelere destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Erdoğan yaptığı açıklamada, covid-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirterek, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız" dedi.