Restoranlar açılacak mı?

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı ve restoranların açılma durumuna ilişkin bilgiler verdi. Erdoğan aşıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aşı konusunda şu anda ikinci partimiz nasip olursa, onayı çıktı Çin’den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek. Huzurevlerinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabi bu arada yine Bilim Kurulunun yapacağı çalışma ile birlikte de kademelendirme belirlenerek, o kademe çerçevesinde de aşı süreci devam edecek” dedi.

“GEREKİRSE BİR ESNEME YAPILABİLİR”

Restoran işletmeciliği konusunu Kabine Toplantısında yeniden ele alacaklarını belirten Erdoğan, “Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da -daha önce de bunlar söylendi- sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Böyle bir riski almak istemiyoruz. İstiyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim. Ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi en son Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 11 Ocak’ta bir araya gelmişti. Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs sayılarının belli bir seviyenin altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı mesajını vermişti. Öte yandan Bilim Kurulu da geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile toplanarak güncel gelişmeleri masaya yatırmıştı. Yeni kabine toplantısının önümüzdeki hafta içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantıyla ilgili henüz tarih ve saat bilgisi kamuoyuyla paylaşılmazken ana gündem maddesi koronavirüs tedbirleri olacak.