Restorasyon programı öğrencileri uygulamalı eğitim aldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Restorasyon uzmanları Serdar Çoban, Merve Üçler Arslan ve Havva Yiğitbaşı, Mudurnu Belediyesi düğün salonunda slayt gösterisiyle 80 öğrenciye çalışmalarını anlattı. Daha sonra okul bahçesinde uygulamalı eğitimden geçirilen öğrenciler, ilçedeki Tarihi Haytalar Konağı'nda inceleme yaptı. Eski tarihlerde binanın nasıl yapıldığını, hangi malzemelerin kullanıldığını yerinde gören öğrenciler, daha sonra bir oteli gezdi.

Öğrencilerden Aleyna Yasemin Çelikçi yaptığı açıklamada, bugün ahşap kapılarda çalışma yaptıklarını belirterek, "Çok eski kapıyı ahşap koruyucuyla temizledik. İlk başta çok kötü durumda olan kapı temizlenince muhteşem oldu. Mesleğimizi restorasyon çalışmaları yaparak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.