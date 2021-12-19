Resul Dindar ve DJ Yasin Keleş geliyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolulular 2022’ye Bolu Belediyesi’nin düzenleyeceği yeni yıl konseriyle merhaba diyecek. Bolu Belediyesi 31 Aralık akşamı Kent Meydanı’nda yeni yıl konseri düzenleyecek. Konserde Karadeniz müziğinin sevilen ismi sanatçı Resul Dindar ve ünlü DJ Yasin Keleş sahne alacak.

BOLULULAR YILIN YORGUNLUĞUNU RESUL DİNDAR’LA ATACAK

Gecede ilk olarak saat 21.00’de sanatçı Resul Dindar sahneye çıkacak. Sevilen sanatçı Resul Dindar söyleyeceği şarkılarla, Bolululara zorlu geçen yılın yorgunluğunu attıracak.

Bolulular yeni yıla DJ Yasin Keleş’le girecek

Saatler 23.00’ü gösterdiğinde ise sahneyi DJ Yasin Keleş devralacak. Gece yarısına kadar sahnede kalacak olan ünlü DJ Yasin Keleş, performansıyla coşkuyu daha da yukarılara taşıyacak. Yasin Keleş’in performansıyla eğlenen Bolulular saatler 00.00’ı gösterdiğinde ise 2022’yi coşkuyla, hep beraber karşılayacaklar.

TÜM BOLU HALKI DAVETLİ

Bolu Belediyesi, sanatçı Resul Dindar ve DJ Yasin Keleş’in sahne alacağı yeni yıl konserine tüm Bolu halkını davet etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021, 13:04