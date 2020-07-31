Rezil habere “erişim engeli” kararı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde yayın yapan bazı internet sitelerinde “Bolu Belediyesi’nde grup seks skandalı” başlığıyla yapılan haber sonrası Bolu Belediyesi çok sert bir açıklama yayınladı. Söz konusu habere tepkiler çığ gibi büyürken Bolu Belediye Başkanlığı ile habere konu dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz hemen harekete geçti. Belediye ve Yılmaz, avukatları aracılığıyla rezil habere ilişkin erişimin engellenmesi üzerine mahkemeden karar çıkarttı.

Önceki dönem Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla söz konusu habere erişimin engellenmesine ilişkin verdiği dilekçede, “Alaaddin Yılmaz’ın adı kasten ve haber ile ve haber içeriği ile hiçbir ilgisi olmaksızın geçirildiğini, haberin tamamen yalan ve kamu yararı olmayan Romanya’ya resmen bando için gittiği belli 4 kişiyi hedef almak ve rencide etmek amacı güttüğünü” belirtti.

Bolu Belediye Başkanlığı ise avukat Funda Bulut aracılığıyla bulunduğu erişim engeli talebinde, “Haberin kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu, kişinin manevi şahsiyetlerini de rencide eder nitelikte olduğunu” belirtti.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tarafların başvuruları kabul edilerek söz konusu haber linkine erişimin engellenmesi kararı çıkartıldı.