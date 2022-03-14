Ring minibüsleri hizmete girdi



Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz aylarda Saadet Partisi üyeleri tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Bolu’da ki otopark sorununu çözmek adına bir sunum yapılmıştı. Gerekli hazırları tamamlayan Başkan Özcan ring minibüslerinin en kısa zamanda hizmete gireceğini duyurmuştu. Sabah’ın erken saatlerinde hizmete giren minibüsler ilk müşterilerini aldı. Vatandaşların işini kolaylaştırmak için minibüsler, ‘Valilik Önü, Cumhuriyet Caddesi, PTT Caddesi, Merkez Durakları, Yukarı Çarşı, İsmet Paşa Caddesi, Orman İşletme Müdürlüğü, Bahçelievler Polis Karakolu, 50.yıl İlköğretim okulu ve Anıtpark’ 4 kilometrelik güzergahta ilerleyecek.