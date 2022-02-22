Ring otobüsleri haftaya hizmete giriyor



Haber: Uğur Balaban

Geçtiğimiz aylarda Bolu Saadet Partisi üyeleri tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a Bolu’da büyük bir otopark sorunu olduğunu dile getirmişti. Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın, tramvay projesini Özcan’a sunarak önerilerde bulunmuştu. Aradan geçen zamanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan müjdeyi vererek, 4 tane 30 kişilik ring otobüsünün ve 1 elektrikli tramvayın hizmete gireceğini duyurdu. Saadet Partisi İl Başkanına ve üyelere de yaptıkları öneriden dolayı Özcan teşekkür etti.

OTOBÜS GÜZERGAHI 4 KİLOMETRE

Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2009 seçimlerinde adayken ben bunu söylemiştim, ilk. Bu dönem COVID sebebiyle bu sözümüz gecikti, başka sebepler de oldu. Ücretsiz ring hattı… Toplam uzunluğu 4 kilometre, Anıt Park’ın arkasından başlıyor, valiliğin oradan devam ediyor, askeriyenin oradan Cumhuriyet Caddesi’ne giriş yapıyor, oradan devam ediyor, PTT’nin oradan, Köroğlu TV’nin önünden, Merkez Duraklarının oradan Yukarı Çarşı’ya doğru devam ediyor. Sonra İsmet Paşa Caddesi üzerinden de Orman İşletme Müdürlüğü’nün arkasından Bahçelievler Karakolu, 50. Yıl İlköğretim Okulu sonra Vali Konağı ve tekrar Anıt Park’ın arkası olmak üzere 4 kilometrelik bu hat tamamlanıyor”

“HAFTAYA BAŞLATIYORUZ”

“Bu hat tamamen ücretsiz olacak. Araçlarımızı aldık. Son giydirmeleri yapılıyor, haftaya bu hizmetimizi başlatıyoruz. Bu araçlar ayakta ve oturarak 30 kişi alıyor. İniş-biniş çok kolay. Altı yere yakın. Engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği araçlar”

“VATANDAŞ, YUKARI ÇARŞI’DA ALIŞVERİŞİNİ RAHAT YAPABİLMESİ ADINA BU UYGULAMAYI BAŞLATTIK”

“Bu hattın geçtiği noktalar, hep merkezi. İş yerlerinin yoğun olduğu noktalar ve vatandaşların araçla gelmesini zorunlu kılan noktalar. Biz vatandaşımızın Yukarı Çarşı’da alışveriş yapmak için, İsmet Paşa Caddesi’nde, İzzet Baysal Caddesi’nde, Cumhuriyet Caddesi’nde alışverişini rahat yapabilmesi adına bu uygulamayı başlattık”

“NOSTALJİK TRAMVAY KOYUYORUZ, ÜCRETSİZ”

“Anıt Park ile park ile kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nden, belediye önüne kadar nostaljik tramvay koyuyoruz, ücretsiz. O da sadece Anıt Park’tan belediye önüne kadar gelecek ve dönecek. İlk etapta bunun sayısı 1 olacak. Sonrasında bunu da 2’ye çıkaracağız. Yaşlılarımızın, engellilerimizin, yürüme zorluğu çeken vatandaşlarımızın ücretsiz olarak bu hizmetten faydalanmasını sağlamaya çalışacağız”

“OTOBÜSÜMÜZE VE TRAMVAYIMIZA İSİM KOYMAK İSTİYORUZ”

“Otobüsümüze ve tramvayımıza isim koymak istiyoruz. 4 otobüsümüze ve tramvayımıza isim koymak istiyoruz. Bu konuda isim önerisi olan vatandaşlarımız 444 26 58 numaralı telefonu arayıp, isim önerilerinde bulunabilirler. Yine Bolu Belediye’mizin İnstagram ve Facebook sosyal medyalarına da bu isim önerilerini atabilirler. Bizim de aklımızda isimler var ama vatandaşımıza soralım istiyoruz”