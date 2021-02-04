Haber: N. Halid Altundal

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için acil görüş istendi. Konu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayan Bakan Fahrettin Koca, son günlerde ülkemizdeki vaka sayısının yeniden artışa geçmesinin daha fazla dikkatli davranmalarını gerektirdiğini belirtti.

KOCA: “RİSKLER DİKKATE ALINARAK KARAR ALINMALIDIR”

Üniversitelerle alakalı konuya değinen Bakan Koca, “Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız. Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde gerek vaka sayılarının artış eğilimini gerekse hareketliliğin sebep olabileceği riskler dikkate alınarak karar alınmalıdır” dedi.

“ELDE ETTİĞİMİZ FIRSAT YİTİRMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR”

Koca ayrıca, “Tedbirlerle elde ettiğimiz kontrol, başarılı bir aşılama takvimi yürütmemize de fırsat vermektedir. Uzayan kısıtlama sürelerinin toplum hayatında yol açtığı güçlüklere rağmen, elde ettiğimiz bu fırsatı yitirmeye tahammülümüz yoktur. Eski normallerimize dönebilmemiz, bu tedbirlere daha sıkı uyabilmemizle mümkündür” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI: ‘ÜMİTLENDİYOR’

Öte yandan geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat sayılarını dikkate aldığını ve vefat sayılarındaki düşüşün kendisini ümitlendirdiğini ifade etmişti. Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları son günlerde artış eğiliminde olsa da vefat sayıları ve ağır hasta sayısındaki kademeli düşüş tedbirlerde esnemeye gidilmesi için önemli bir etken olarak görülüyor. Bu gelişmeler ışığında Sağlık Bakanlığından görüş alacak olan YÖK’ün üniversitelerde bahar dönemi için ne karar alacağı merak konusu oldu.