Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Dar alan çalışması ile devam eden antrenmanda, hücum varyasyonu çalışmasının ardından geniş alanda taktik oyunu oynandı. Daha sonra gerçekleştirilen taktik antrenmanının ardından antrenman dar alan çalışması ve stretching ile sona erdi. Takım antrenman sonrası Rize deplasmanına gitmek içi yola çıktılar. Boluspor son antrenmanının Rize de yapacak.