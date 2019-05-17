Rize’deki toplantıya gitti

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kızılcahamam ile başlayan AK Parti İstişare toplantıları, Rize’de devam ediyor. Karadeniz Bölgesi AK Parti İl Başkanlarının bir araya geleceği toplantı Rize’de gerçekleşecek. Toplantıya katılmak üzere AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da Rize’ye gitti.

Rize’de gerçekleşecek Karadeniz Bölgesi İl Başkanları İstişare Toplantısı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; “31 Mart Yerel Seçimleri ardından Kademe Başkanlarının katılımıyla, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde hepinizin bildiği üzere Kızılcahamam’da bir değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirmiştik. 31 Mart seçimleri sonrası bir yandan bu seçimin değerlendirmesi çalışmalarını sürdüren Genel Merkezimiz bir yandan da 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimleri için ciddi bir hazırlık içerisinde. Bugün de Teşkilat Başkan Yardımcımız ve Karadeniz Bölge Koordinatörümüz Rize Milletvekilimiz Sayın Muhammed Avcı başkanlığında da bugün Karadeniz Bölgesi İl Başkanlarımızla bir istişare toplantısını gerçekleştireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.