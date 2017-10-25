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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Rize’ye bir darbe de Maraş’tan

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çaykur Rizespor deplasmanda Kahrmanmaraşspor’a penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 13:14
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    Rize’ye bir darbe de Maraş’tan

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1 lig’in güç ekiplerinden Çaykur Rizespor son haftalarda kötü gidişata dur diyemiyor. Çaykur Rizespor son olarak Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Kahramanmaraş’a 1-0 yeniler kupadan elendi. Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti. İki takımında dengeli başladığı karşılaşmada Kahramanmaraş’ın golünü 44’ncü dakika da Timur Bayram Özgöz’den penaltıdan attı. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergilen iki takımın mücadelesi Kahramanmaraşspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Kahramanmaraşspor adını bir üst tura yazdırdı.

    Stat: 12 Şubat

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Bahtiyar Birinci xx, Bilal Gölen xx

    Kahramanmaraşspor: Mesut Balkan xx, Bilal Hallaçlar xx, Evren Kilarcı xx, Serbay Yağız xx, Kemal Akbaba xx, Timur Bayram Özgöz xx, Onur Bayramoğlu xx (Yusuf Emre dk. 59 x), Okan Salmaz xx (Aydın Çetin dk. 79 x), Barış Çiçek xx, İbrahim Ethem Sevinç xx, İsa Baltacı xx (Ethem Ercan dk. 89)

    Yedekler: Özkan Karabulut, Timuçin Aşçıgil, Erkan Bükülmez, Hüseyin Kar

    Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Mehmet Uslu xx, Robi Yalçın xx, Jakob Janster xx, Recep Niyaz xx, Süleyman Koç xx (Ozan Papaker dk. 65 x), Linkoln Santos xx (Braian Segovia dk. 46 x), Özgür Çek xx, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Halil İbrahim Sönmez xx (Okan Şimşek dk. 86 ?)

    Yedekler: Cihan, Muhammed Uysal, Sinan Yazıcı, Furkan Doruklu, Kazım Kopuz, Berat Delihasan

    Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

    Goller: Timur Bayram Özgöz (dk. 44 pen.) (Kahramanmaraşspor)

    Sarı kartlar: Recep Niyaz, Lincoln Henrique, Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), Okan Salmaz, Kemal Akbaba, Bilal Hallaçlar, Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor)

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, 4., Tur

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