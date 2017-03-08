Haber: Ceylan Beykoz

Türk Rock müziğinde son yıllarda adını sıkça duyuran Kaan Tangöze, 27 Mart Pazartesi günü Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde konser verecek. 27 Mart Pazartesi günü Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin Bordo Salonu'nda gerçekleşecek konserin biletleri ise satışa sunuldu. Üniversiteli gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konserin biletleri 35 TL'den satışa sunuldu. Konser günü kapıların saat 19.00'da açılacağı, konserin ise saat 20.00'da başlayacağı belirtildi.

FESTİVAL YOKSA KONSER

Senelerdir üniversiteli öğrencilerin hasret kaldığı, bazılarının hiç göremediği bahar şenliklerinin yerini konserler alıyor. Konserler, öğrencilerin özel girişimleri ile düzenlenirken aynı zamanda öğrenciler yıllardır düzenlenmeyen bahar şenliğinin yeri bu tarz özel girişimler ile dolduruluyor.