Rögar ve mazgallar yenileniyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından ilçede bulunan özellikle Atatürk Bulvarı, H.Emin Efendi Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Osmanlı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Abdurrahman Şahin Caddesi, Hafız Esad Caddesi, Sabancı Caddesi, N.Fazıl Caddesi, H.Baki Çevikoğlu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Avaroğlu Caddesi’nde rögar kapakları, Atatürk Bulvarı ve H.Emin Efendi Caddesi’nde ise mazgallar yenileniyor.

Standart üstü yük ve çevresel etkenlerle kırılan, yerinden çıkan, ekonomik ömrünü tamamlayan, yağmur suyundan etkilenen, trafik yüküne daha da dayanıklı yeni tasarım kapaklarla değiştirilen rögar kapakları asfalt ile aynı seviyeye getirildi. Mazgallar ise aynı işlem yapılarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getiriliyor. Yenilenen rögar kapakları ve mazgallar ilçe halkı tarafından takdir topladı.