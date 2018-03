Haber: BMA

“Öğrencilerin Yetişmesinde Rol Model Projesi” kapsamında konferanslar Gerede’de devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar da proje kapsamında düzenlenen konferans ile öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ülkemiz ve bölge hakkında söyleşi gerçekleştirerek geçmişten bugüne gençliğin yaşadığı olay ve olguları gençlere aktaran Başkan Allar, kendi hayatından da kesitler paylaştı. “Bizler de bu okul sıralarından geçtik” diyen Mustafa Allar, “80 kişilik yatakhanelerde bir soba ile o günün koşullarında öğrencilik yaptık. Ailelerinizin hangi koşullarda sizleri okuttuğunu asla unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Sizden beklentimiz sadece maddi başarı değil manevi olarak da donanımınızın olmasıdır. Vatanına, milletine ve diyanetine bağlı iyi bir nesil yetiştirmek olmalı” dedi.

Sohbet sonrasında öğrencilerin taleplerini de dinleyip sorularını cevaplandıran Belediye Başkanı Mustafa Allar ayrıca, “Gençlerin toplumun her kesiminde etkin rol oynadığını belirterek sizlerin geleceğe hazırlanması gerekir. Geleceğe hazırlanmak için bilgili ve donanımlı olmanın yanında ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı olacaksınız, bunun için sorumluluk almaktan kaçınmayın. Siz gençler olarak kendinizin ve toplumun değerlerine sahip çıkarak geleceğe doğru adım atacaksınız, donanımlı bireyler olmak için günün şartlarına ayak uydurmanız ve her türlü eğitimle öncü olmanız gerekmektedir” diye konuştu. “Sadece bilmekle kalmayacağız” diyen Başkan Mustafa Allar son olarak, “Günün gençliğinde bilmek, pratiğe dönüştürmek ve teknolojik imkanları kullanmak ve öğrendiğimiz her şeyi beynimize yerleştirmek gerekiyor. Gençlerden en büyük beklentimiz, geleceğe hazırlık yaparken sorulara cevap veren, okulunda ve mesleğinde en iyi ve en başarılı bireyler olmalarıdır. Sadece öğrenen değil, öğrendiğini de öğreten gençlere ihtiyacımız var, üzerinize düşen görev nedir öğrenci iseniz en iyi öğrenci olmak için çalışmanız lazım mücadele vermeniz lazım, büyüklerinize saygıda kusur etmemeniz lazım özellikle öğretmenlerinize karşı asla saygıda kusur etmemenizi özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı. Program sonunda Belediye Başkanı Mustafa Allar’a Okul Müdürü Salih Karagöz tarafından günün anısına plaket takdim edildi.