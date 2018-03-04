banner133

banner101

04 Mart 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Rol Model Projesi Gerede’de devam ediyor

    Belediye Başkanı Mustafa Allar “Öğrencilerin Yetişmesinde Rol Model Projesi” kapsamında Gerede Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulunun davetlisi olarak Gerede Müftülüğü çok amaçlı salonda öğrenciler ile buluştu.

    04 Mart 2018 Pazar 10:28
    Bu haber 79 kez okundu
    Rol Model Projesi Gerede’de devam ediyor

    Haber: BMA

    “Öğrencilerin Yetişmesinde Rol Model Projesi”  kapsamında konferanslar Gerede’de devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Allar da proje kapsamında düzenlenen konferans ile öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Ülkemiz ve bölge hakkında söyleşi gerçekleştirerek geçmişten bugüne gençliğin yaşadığı olay ve olguları gençlere aktaran Başkan Allar, kendi hayatından da kesitler paylaştı. “Bizler de bu okul sıralarından geçtik”  diyen Mustafa Allar, “80 kişilik yatakhanelerde bir soba ile o günün koşullarında öğrencilik yaptık. Ailelerinizin hangi koşullarda sizleri okuttuğunu asla unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Sizden beklentimiz sadece maddi başarı değil manevi olarak da donanımınızın olmasıdır. Vatanına, milletine ve diyanetine bağlı iyi bir nesil yetiştirmek olmalı” dedi.

    Sohbet sonrasında öğrencilerin taleplerini de dinleyip sorularını cevaplandıran Belediye Başkanı Mustafa Allar ayrıca, “Gençlerin toplumun her kesiminde etkin rol oynadığını belirterek sizlerin geleceğe hazırlanması gerekir. Geleceğe hazırlanmak için bilgili ve donanımlı olmanın yanında ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı olacaksınız, bunun için sorumluluk almaktan kaçınmayın. Siz gençler olarak kendinizin ve toplumun değerlerine sahip çıkarak geleceğe doğru adım atacaksınız, donanımlı bireyler olmak için günün şartlarına ayak uydurmanız ve her türlü eğitimle öncü olmanız gerekmektedir” diye konuştu.  “Sadece bilmekle kalmayacağız” diyen Başkan Mustafa Allar son olarak, “Günün gençliğinde bilmek, pratiğe dönüştürmek ve teknolojik imkanları kullanmak ve öğrendiğimiz her şeyi beynimize yerleştirmek gerekiyor. Gençlerden en büyük beklentimiz, geleceğe hazırlık yaparken sorulara cevap veren, okulunda ve mesleğinde en iyi ve en başarılı bireyler olmalarıdır. Sadece öğrenen değil, öğrendiğini de öğreten gençlere ihtiyacımız var, üzerinize düşen görev nedir öğrenci iseniz en iyi öğrenci olmak için çalışmanız lazım mücadele vermeniz lazım, büyüklerinize saygıda kusur etmemeniz lazım özellikle öğretmenlerinize karşı asla saygıda kusur etmemenizi özellikle istirham ediyorum” ifadelerini kullandı. Program sonunda Belediye Başkanı Mustafa Allar’a Okul Müdürü Salih Karagöz tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

    Anahtar Kelimeler: Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar, “Öğrencilerin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ 3
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NETİCE ALINIR MI, HEDEFE VARILIR MI?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Köroğlu “ANIT”ımızın KONTROLÜ için”SEYAHAT” ve “BAŞARILI” SPORCULARIMIZA “ÖDÜLLER”İMİ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu CENNETTEYMİŞ GİBİ YAŞAYALIM !
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129