Haber: Kasım ŞAHİN

Örencik köyü yakınlarında karşı karşıya gelen Roman vatandaşları bilinmeyen bir nedenle adeta meydan muharebesi yaptı. Çıkan kavgada her yer kan gölüne dönerken, olaylara jandarma müdahalede bulundu. Roman vatandaşlardan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada bir Roman vatandaşı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, vücudundan akan kan, kavganın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Yaralanan 3 Roman vatandaşı hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Jandarma tarafından sürdürülüyor.