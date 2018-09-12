Haber: Kasım ŞAHİN
Örencik köyü yakınlarında karşı karşıya gelen Roman vatandaşları bilinmeyen bir nedenle adeta meydan muharebesi yaptı. Çıkan kavgada her yer kan gölüne dönerken, olaylara jandarma müdahalede bulundu. Roman vatandaşlardan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada bir Roman vatandaşı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, vücudundan akan kan, kavganın ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Yaralanan 3 Roman vatandaşı hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Jandarma tarafından sürdürülüyor.
Yorumlar
Toplam 2 yorum mevcut
Aziz 4 gün önce yorumlandı
neden başlik "roman kavgasi"?
bu tarz kavgalar kürtler tatafindan da
araplar tarafindan da hatta mülteciler tarafindan da gerçekleşiyor fakat hiç "kürt vatandaşların kanlı kavgası" başlığı altinda haber yapmiyorsunuz. lütfen bir radyo tv oğrencisi olarak haber yazmayi size ben ögretmiyim. siz bana ogretin!!!
Rasim Olgun Çaylı 4 gün önce yorumlandı
bbuburburadaki kavgayı gerceklestiren vatandasların etnik kökenini neden aciga veriyorsunuz.kürtler birbiriyle çatışınca vatandaşlar arasında çatışma oldu 3 tane roman kavga edince romanlar ortalığı kan gölüne çevirdi. ddüdüzdüzeltin haberinizi algı yönetmeye çalışmayın