Haber: ESRA ÖZTÜRK

Törene Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Halk Eğitim Sanat Merkezi ve ASO Müdürü Mustafa Çilkara, Roman vatandaşlarımızın istihdamına yönelik 54 vatandaşımıza 4 farklı kurs açıldığını ve 40 kursiyerin belge almaya hak kazandığını söyledi.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar: “Romanlar 1934 yılında çıkarılan yasayla ötekileştirildi ve isyancı gruplarla aynı kefede anıldı; bu ayrımcılık 2006 yılında çıkarılın yasayla ortadan kaldırıldı. Bugün bu programda da görüyorum Devlet burada ve Romanların yanındadır. Hepimiz biriz, kardeşiz” dedi.

Bolu Belediyesi olarak dar gelirli insanların evleri ve işleri olsun amacı ile yol çıktıklarını belirten Bolu Belediye başkanı Alaaddin Yılmaz “Şu anda 70 konutun teslimini gerçekleştirdik ve 100 konutluk bir proje için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından cevap bekliyoruz. Sizler bu ülkenin ve Bolu’nun bir parçasısınız. Sizleri daha sağlıklı mekânlarda barındırmak için çalışmalar yaptığımızı unutmayınız. Sizler varsanız bir buradayız” dedi.

Ülkemizdeki dezavantajlı gruplar içinde en büyük kesimi Roman vatandaşlarımızın kapsadığını belirten Bolu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ise yaptığı açıklamada “Öncelikle roman vatandaşlarımızla ilgili bu projeyi hayata geçiren proje paydaşlarını tebrik ediyorum. Bugün roman vatandaşlarımızla ilgili yaşanan sorunların temelinde eğitim eksikliği öne çıkıyor. İstihdamdaki başarıyı sağlamanın en kesin yolu eğitim çağındaki çocuklarımızın eğitimini, eğitimin devamlılığını sağlamaktır. Sizlerin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmanız için oluşturulan projelerle devletimiz bir anlamda pozitif ayrımcılık yapıyor. Roman vatandaşlarımızın ülkemize olan sadakatinden hiç şüphemiz yoktur. 15 Temmuz’da sokaklara çıkan ilk vatandaşlarımızın roman vatandaşları olduklarını gördük. Yaşam koşullarınızın iyileşmesi temel hedeflerimiz arasındadır” dedi.

Protokol konuşmalarının ve ödül töreninin ardından kursiyerlerin alınan kurs süreçlerinin anlatıldığı sinevizyon gösteri izlendi.