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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Romanlara konu olur

    Bolu’da özel bir bankadan emekli olan 58 yaşındaki Naim Albayrak, az kalsın 30 bin TL’den oluyordu. 30 Bin TL PTT Müdürü sayesinde kurtarıldı. Mağdurun kızı öyle bir açıklama yaptı ki herkesi şaşkına çevirdi. İşte romanlara konu olacak nitelikte bir haber.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
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    Romanlara konu olur
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    Haber: Kasım Şahin

    Romanlara, filmlere konu olacak ilginç haber Bolu’da saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Kendisine polis süsü veren bir şahıs önce Erzurum Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıfında okuyan Büşra Albayrak olayı kısaca şöyle anlattı; “Sabah saatlerinde ev telefonu çaldı. Telefonu açan kişi ben polisim baban FETÖ/PDY olaylarına karışmış. Evde erkek birisi var mı?” diye sorunca telefonu babama verdim” dedi.

    Aynı dolandırıcı bu sefer baba Albayrak’a, kızına söylediklerini tekrarladı. Terör örgütüne yardım ettiği paniğine kapılan baba hemen emekli olduğu bankaya girerek, hesabında bulunan 30 bin TL’yi çekerek Bolu PTT Merkez Şubesine gitti. Telaşlı bir şekilde dolandırıcı Gökhan Efe adına 30 bin TL’yi yatırmak istedi. Gişe memurları, durumu fark ederek, Albayrak’a, para yatıracağınız şahsı tanıyor musunuz sorusuna önce; “Tanıyorum, sonra tanımıyorum” demesi üzerine gişe memuru iyiden iyiye şüphesini sürdürdü. Fakat, Albayrak yapılan tüm uyarılara rağmen 30 bin TL’yi Gökhan Efe’nin hesabına yatırdı. Bu olaydan 30 saniye sonra gişelere PTT Merkez Müdürü Hasan Binar gelerek, durumu fark etti ve hemen yatırılan parayı bloke ettirdi ve havalenin yapılmasını engelleyerek, vatandaşın 30 bin TL’sinin dolandırılmasını engelledi.

    Hukuk Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen ben bu olaya nasıl inandım diyerek, sinirlerine hakim olamayan Büşra Albayrak; “Dolandırıcılar önce ev telefonunu aradı ve ben açtım. Şahıs kendisini polis olarak tanıttı. Bende onları dinledim. Hatta yanınıza polisler gelebilir onlara inanmayın, onlar gerçek polis değil dediler. Babamın terör örgütüne yardım ettiğini, kurtulmak için savcıya para vermemiz gerekir dediler. Korkumdan hemen telefonu babama verdim. Sonradan öğrendim ki bizi arayanlar dolandırıcıymış. Benim gibi Hukuk Fakültesi 3’ncü sınıfına giden bir kızın böyle bir şeye inanmasına çok şaşıyorum. Hemen hemen her gün bu tür dolandırıcılık olayını basından görüyorum, okuyorum. Hala kendime kızıyorum, ben böyle bir şeye nasıl inandım” dedi.

    Dolandırılmak istenen ve son anda PTT müdürünün 30 bin TL’ye bloke koymasıyla parasına yeniden kavuşan banka emeklisi Naim Albayrak’ta; “Geçen yıl bankadan emekli oldum. 60 bin TL ikramiye aldım. 30 bin TL’siyle oğluma düğün yaptım, kalan 30 bin TL’yi de ihtiyaçlarımız için ayırmıştım. PTT müdürü olmasaydı, bitmiştim” derken eşi Zeynep Albayrak; “Verilmiş sadakamız varmış. Korkudan ne yapacağımızı şaşırmıştık. Kızım hukuk okuyor, eşim ise emekli bankacı. Nasıl kandırıldık bende anlamadım” diyerek, kendilerini dolandırmak isteyenlere lanet yağdırırken, PTT Müdürü Hasan Binar’a da teşekkür etti. Polis olayla ilgili soruşturma ve yakalama çalışması başlattı. 

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