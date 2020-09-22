Römorka çarptı, takla attı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Kemal Kaya idaresindeki 14 GD 539 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Emre Parlak yönetimindeki 14 DC 111 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki sürücü Kemal Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Ümran Bayrak ve Selime Adalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan D-100 Karayolu Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.