Rotaları kökez koruma alanı oldu

Haber: Aysun Beykoz

Öncülüğünü Ahmet Gökdemir'in.artçılığını da Ertuğrul Bulut'un yaptığı 3 zorluk derecesindeki 12 km.lik yürüyüş,27 doğa severin katılımıyla Bolu'ya 16km. mesafede 1377 rakımda saat 09.40'da başladı. Asfalt boyunca 1402 rakıma kadar olan 300 m.lik tırmanış sonrası, kendimizi yemyeşil bir orman denizinde bulduk.324 hektarlık bir alana sahip Kökez Koruma alanında ,kayın,gürgen ve göknar ağaçlarının gökyüzünü göstermediği,uzamış otların,kabalak yapraklarının kaplamış olduğu yemyeşil ve serin bir parkurda yürümek.doğa severleri oldukça rahatlatmış oldu. Aladağ'a tırmanan yol sapağından 5.700.km sonrasında,kuzu sürüsüyle birlikte 1374 rakımdaki SUSIZDI ŞELALESİ'ne vardık.

Şelalede çadır kampı yapan, CHP Gençlik Kollar Başkanı Tahsin Mert Karagöz(25) ayda bir mutlaka gelip kamp yaptığı bu güzelliğin bakir kalabilmesi için ,buraya ancak doğayı seven insanların gelmesi gerektiğini söylerken, A.İ.B.Ü.Enfekşiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Fatma Sırmatel Özyaşar'da,28 Temmuz'un dünyada Hepatit Günü olması nedeniyle,yürüyüşe katılanlara Hepatit B ve C konularıyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Yürüyüşümüz, saat 14.15'te 1254 rakımlı Gölcük Tabiat Parkı'nda sona erdi.