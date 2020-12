Rotary, çevrimiçi etkinliklerine devam ediyor

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Rotary Kulübü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi İşbirliği ile bu yıl 11.si düzenlenen Toplum Liderleri Geliyor Ufuk Geliştirme Programı’nın 3.oturumu 5 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlikle alakalı açıklama yapan Bolu Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın, “İnternet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimler de 3.haftaya geldik. 21.11.2020 tarihinde Dilek Livaneli öğretmenimizle başladığımız Ufuk Geliştirme seminerlerinde geçtiğimiz hafta 28 Kasım cumartesi günü ’Eğitimde Çağın Ritmini Yakalamak’ konulu sunumuyla Sezer Ortadağ, ‘Motivasyon Ve Özgüven’ konulu sunumuyla Dr. Murat Çağatay, ’Koruyucu Diş Hekimliğinde Öğretmenin Rolü’ konulu sunumuyla Rtn.Dt.Onur Çetı̇nkaya, ‘Eğitimde Markalaşma’ konulu sunumuyla Rtn.Melih Örnekbaş ekran karşısında gençlerimizle bir araya geldiler. Konusunda uzman konuşmacı konuklar ve konularla ZOOM üzerinden gerçekleşen seminerler dizisinin bu haftaki konu ve konuşmacıları ’Çocuk İstismarı’ Prof. Dr. Figen Şahin Dağlı, ‘İkna Psikolojisi’ Görkem Başaran ve ’Beden Dili’ Rtn. Ömer Tezcan olacak. Bu yıl 11.yılını fiziki olamasa da ZOOM ekranları üzerinden yapabiliyor olmanın haklı gururu ile pandemi sürecini gençlerimiz için fırsata dönüştürdüğümüz projelerimizin devam edeceğini Bolu Rotary Kulübü olarak müjdelemek isteriz” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. FİGEN ŞAHİN DAĞLI KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu, 1994’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Öğretim görevlisi olarak 1999 yılında çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı’ndan Ağustos 2017 tarihinde emekli olarak ayrıldı. Halen İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakülteleri’nde misafir öğretim üyesi olarak ders anlatmakta, yarı zamanlı olarak da Medical Park Hastanesi’nde çalışmaktadır. Türkiye’nin ilk “Üniversite Temelli Çocuk Koruma Merkezi” olan Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurucularındandır. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 2005-2010 dönem başkanı olup halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından beri de “International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect” (Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim komitesi Başkanıdır. Çocuk sağlığı, çocuk istismarının ve ihmalinin önlenmesi ve aile eğitimleri ile ilgili yürütülen çeşitli projelerde görev almış ve danışmanlık yapmıştır. Son yıllarda “Olumlu Ebeveynlik” Alanına yoğunlaşmış olup Uluslararası bir kuruluş olan “Mellow Parenting “ programlarının eğiticilerinden biri olmaya hak kazanmıştır. Halen bu programların Türkiye’de yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktadır.

GÖRKEM BAŞARAN KİMDİR?

İnsan İlişkileri Uzmanı olan Görkem Başaran 1979 yılında İzmir de doğdu. Tüm öğrenim hayatını İzmir de tamamlayan başaran 15 yıl boyunca özel sektörde aktif satış organizasyonlarında çalışmıştır. Satış temsilcisi olarak başladığı kariyerine takım lideri, gruplar müdürü ve eğitim koordinatörü olarak devam etmiştir. Kişisel olarak kendi sektöründe Türkiye satış rekoru kırdıktan sonra aynı başarıyı sorumlusu olduğu ekip ile de tekrar eden Görkem Başaran 2013 yılında özel şirketlere ve kamuya eğitim danışmanlık hizmetleri vermek için İletişim Akademiyi kurdu. Aldığı eğitimlerde ki teorik bilgiyi kişisel tecrübeleri ile birleştiren ve bu birikimini profesyonel olarak kullandığı kadar kamu yararına olan dernek, vakıf ve kuruluşlarda ücretsiz eğitim ve seminerler ile de değerlendirmektedir. Hali hazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak gençlerle ilgili projelerde Proje Sorumlusu olarak da yer almaktadır. Uzmanlık alanı ikna psikolojisi ve algı yönetimi olan Görkem Başaran eğitim ve seminerlerinde bahsettiği konulardan oluşan İLETİŞİM(SİZ)SİNİZ adlı kişisel gelişim kitabını 2017 yılı sonunda çıkarmış olup kısa sürede 3. baskısına geçilmiştir.

ÖMER TEZCAN KİMDİR?

10 Eylül 1950 tarihinde Afyonkarahisar doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nden 1972 tarihinde mezun olmuştur. 1978-1988 yılları arasında Mersin Merkezli Tempa/Borusan satış Şirketinin ortağı ve genel müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra sırasıyla TEM AŞ Genel Müdür ve şirket ortağı, KOLUMAN İNŞAAT AŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği ve TAURUS AVM AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getiren Ömer Tezcan 31 yıllık aktif çalışma hayatını emeklilikle taçlandırmıştır. Beyin Kullanma Sanatı (Tony Buzan Akademi),Liderlik akademisi (USA ),Zaman Kullanımı, Verimlilik, Ekip Yönetimi ve Beden Dili (Baltaş ) ilgili kurs ve seminerlere katılan Tezcan’ın bu konularla ilgili etkin çalışmaları olmuştur.Hobileri Türk Sanat Müziği ve evcil hayvanlardır. Üyesi olduğu dernekler Rotary Derneği ve Engelsiz Yaşam Derneği’dir. 2001-2002 yılları arasında Uluslararası Rotary 2430.Bölge Guvernörlüğü görevini başarıyla gerçekleştiren Ömer Tezcan iyi düzeyde Ingilizce bilmektedir. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.