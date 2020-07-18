Rotary Kulübü kahvaltıda buluştu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın ve yönetim kurulu, Rotary Bölge Federasyon Başkanı Serhan Antalyalı, Bölge Federasyon Başkan Yardımcısı Murat Turan, Guvernör Yardımcı Fırat Çıngı ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıya Federasyon Başkanı Serhan Antalyalı eşi Zümrüt Antalyalı, Bolu Rotary Bolu Kulüp Başkanı Fatma Zehra Aydın, Bölge Federasyon Başkan yardımcısı Murat Turan, Guvernör Yardımcı Fırat Çıngı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Aydın, açılış konuşmasında “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 86. yıldönümü. Bugünün anlamı biz Bolulular için çok büyük. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Sizleri kulübüm adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.

“VAKFIMIZ GURUR KAYNAĞIMIZDIR”

Daha sonra söz alan Federasyon Başkanı Serhan Antalyalı,”Rotary insanlığa hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmektir. Dünyada barış ve iyilikleri yaymak amaçlı iş ve meslek insanlarının birleşmesiyle oluşan bir sivil toplum örgütüdür. 1917 yılında Rotary Vakfı kuruluyor. Vakfımız gurur kaynağımızdır. 1930 yıllında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önüne Rotary Kulübünün kurulmasıyla ilgili bir taslak bırakılıyor. Atatürk, Rotary Kulübünün kurulmasına izin vermiyor. Çünkü önüne gelen taslakta kadınların üye olması mümkün değildi. Sadece erkeklerden oluşan bir sivil toplum örgütüydü. Daha sonra 1989 yılından bu yana kadın üyelerimiz bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 36 bin kulübümüz var. 1 milyon 200 bin üyemiz bulunmaktadır. Rotary Kulübü kısaca anlatmak istersek, bizim kadar şanslı olmayan insanlara yardım etmeye ve hizmet etmeye çalışan bir sivil toplum örgütüdür” şeklinde konuştu.