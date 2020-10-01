Rotary Kulübü’nün konuğu Sırmatel oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Rotary Kulübü, Dünya SEPSİS Günü dolayısıyla bir toplantı düzenleyerek Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fatma Sırmatel’i konuk etti. Toplantıda, yaşadığımız pandemi süreci ve SEPSİS bağlantısı ile ilgili kamuoyunu da bilinçlendirecek bir farkındalık projesinin hayata geçirilmesi kararı alındı. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Fatma Sırmatel, SEPSİS’in belirtilerinin görülmesi durumunda vücudunda herhangi bir enfeksiyonu veya enfeksiyon şüphesi bulunan hastaların mutlaka hastanelerin acil kliniklerine başvurmaları gerektiğini söyleyerek, “Toplumda enfeksiyonun önlenmesi, el yıkama ve gıdanın güvenli bir şekilde hazırlanması, temiz su ve bulunabilirliğinin iyileştirilmesi gibi etkili hijyen kurallarının yerine getirilmesi SEPSİS ile mücadelenin en önemli unsurlarıdır. Yeni doğan bebeğin ve annenin uygun beslenmesi, bebeğin emzirilmesi yeni doğan ölümlerinin kayda değer ölçüde azalmasını sağlayacaktır” dedi.

Sistemik hastalıklar açısından risk altındaki hastaların koruyucu aşılara ulaşımının sağlanması ve gerekli hijyen kuralları açısından bilgilendirilmelerine dikkat çeken Dr. Sırmatel, Sağlık Tesislerinde

Enfeksiyonun önlenmesi gerekliliği konusunda da hatırlatmalar yaptı.

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın sunumu için Fatma Sırmatel’e teşekkür ederek, Bolu Rotary Kulübü adına kamuoyunu SEPSİS ile ilgili olarak bilgilendirmek ve farkındalık yaratacak projelerde bir araya gelmek üzere söz verdiklerini ifade etti.

SEPSİS NEDİR?

Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olursa oluşan tabloya SEPSİS denir. Bu tablo organ yetmezliklerine ve sonucunda ölüme kadar gidebilen vahim bir tablodur. Dünyada ne yazık ki SEPSİS nedeniye her 3-4 saniyede bir kişi hayatını kaybetmektedir. SEPSİS, ağır sepsis ve septik şok şeklinde üç farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri; Ateşin 38 derecenin üstünde yükselmesi, kalp atış hızının dakikada 90 atışın üzerinde olması, solunum hızının dakikada 20 soluğun üzerinde olması, üşüme, ürperme ve titreme, nefes darlığı.