Rotary Kulüpten Kan ve Kök Hücre Bağışı

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın ve yönetim kurulu farkındalık yaratmak için kan ve kök hücre bağışında bulundu. Valilik önünde bulunan Kızılay aracına kan bağışında bulunan Aydın ve üyeler ihtiyaç sahibi tüm hastaların şifa bulması temennisinde bulundular.

Rotary Kulübü Başkanı Fatma Zehra Aydın bağış sonrası yaptığı açıklamada “Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikli faaliyet alanlarımız; barış ve anlaşmazlıkların çözümü,hastalıkların önlenmesi,temiz su ve hijyen,Temel eğitim ve okuryazarlık,Anne ve çocuk sağlığı,Ekonomik ve toplumsal kalkınma ve çevrenin korunmasıdır.Biz Bolu Rotary Kulübü olarak bu konularla ilgili problemleri tesbit etmek ve gücümüz yettiğince çözüm üretmek adına projeler yapıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Kızılay Bolu Şube başkanımızı ziyaret ettik. Neler yapabilirizi konuşurken,Kan ve Kök Hücre Bağışı ile ilgili bir farkındalık yaratmak isteğimizi dillendirdik.Bugün bu amaçla Bolu Rotary Kulübü üyeleri ve dostları olarak Kan ve Kök Hücre Bağışı’nda bulunduk.Gönülden dilerim ki tüm ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa olsun,tüm bağışçı dostlarıma da sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.