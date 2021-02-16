Rotary’den 3 bin 500 hijyen paketi

Haber: Ceylan Beykoz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunmak için halen en önemli kuralın sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirten Uluslararası Rotary 2430 Bölge Federasyon Başkanı Dr. Serhan Antalyalı konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi sadece ülkemizde değil tüm dünyada etkisini 1 yıldır göstermeye devam etmektedir. Bu süreçte kişilerin kendilerini koruyabilmeleri için maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve hijyen kurallarına uymaları her zamankinden daha önemli hale gelmektedir.

Pandemi süreci sadece sağlığımızı değil, aynı zamanda ekonomimizi de bozmakta, gelir düzeyi düşen insanların da maske, dezenfektan gibi koruyucu malzemeleri satın alabilmeleri git gide zorlaşmaktadır. Bu nedenle, Uluslararası Rotary 2430 Bölge’de bulunan Rotary ve Rotaract kulüpleri ihtiyaç sahibi insanlara 3500 adet hijyen paketi dağıttılar. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bolu Rotary Kulübü ise kampanyaya 30 adet hijyen paketi ile destek verdi.