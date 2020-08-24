Rotary’den “Anne-Baba ve Çocuk Kampı”

Haber: Ceylan Beykoz

21-23 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Rotary 2430 Bölge Rotary Kulüplerinden; Ankara Beysukent Rotary Kulübü ve Yenimahalle Rotary Kulübü ev sahipliğinde Bolu Mengen’de “Anne Baba ve Çocuk Kampı” gerçekleşti. 67 kişinin katılımıyla, sosyal mesafeye ve pandemi dönemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen kampta 3 gün boyunca çeşitli doğa oyunları ile aile arası iletişimi kuvvetlendiren oyunlar dikkat çekti.

Bolu’nun eşsiz doğa manzarası eşliğinde gerçekleşen kamp; çadır kurma ile başladı. Gölet çevresinde konumlanan kamp alanında manzaranın güzelliği küçük, büyük, tüm katılımcıları derinden etkiledi. Şehrin karmaşasından uzak, teknoloji molası verilen program içinde, tanışma oyunları, çocuklarla yoga, nefes egzersizleri, meditasyon ve sokak oyunları gibi takım oyunları ile katılımcılar keyifli bir zaman geçirdi.