Rotary’den Meslek Ödülleri

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Rotary Kulübü bu yıl üç ayrı kategoride Meslek Ödüllerini sahiplerine takdim ediyor. Bolu Rotary Kulübü Dönem Başkanı Zehra Aydın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ocak ayı Rotary’de MESLEK ayıdır. Tüm Rotary Kulüpleri mesleklerinde ahlaki standartları yücelten ve genç meslektaşlarına örnek olan, onları teşvik eden, birbirinden değerli iş insanlarına teşekkür ve takdir anlamında ödüller verir. Bolu Rotary Kulübü olarak bizde bu yıl Meslek Ödülleri’ni birbirinden değerli, mesleğinde başarılı dostlarımıza üç ayrı kategoride takdim ediyoruz. Bunlar meslek hizmet, meslek başarı ve meslek teşvik ödülleri” dedi.

4 BAŞARILI MESLEK ERBABINA ÖDÜL VERİLECEK

Meslek Ödüllerine dair bilgiler veren Aydın açıklamasında ayrıca, “Meslek Hizmet Ödülü, kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına; Meslek Başarı Ödülü, mesleğinde başarılı ve bu başarıları ile tanınmış kişilere; Meslek Teşvik ödülü ise mesleğinde başarılı gençlere verilir. Bolu Rotary Kulübü bu yıl dört başarılı meslek erbabına bu ödülü vermeyi uygun gördü. Bu yıl ilk olarak Meslek Başarı Ödülü’nü Şef Ümit Yavuz ustamıza takdim ettik. Uzun yıllardır mesleğini üstün ahlaki değerlerle günümüze taşıyan, başarılı Şef’imizin mesleğini sağlıkla, uzun yıllar sürdürmesini canı gönülden diliyoruz” ifadelerini kullandı.