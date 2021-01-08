Rotary’den yeni yıla anlamlı ‘Merhaba’

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Rotary Kulübü yeni yıla anlamlı bir projeyle ‘merhaba’ dedi. Proje hakkında bilgiler veren Bolu Rotary Kulübü Başkanı Zehra Aydın, Rotary Kulübü ve ZİÇEV Bolu Şubesi’nin Kasım ayı içinde ortak bir proje gerçekleştirdiğini belirterek, “Düzce Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr..Burcu Günay mentörlüğünde 4 hafta süren atölye çalışmasında, öğrencilerimiz farklı teknikler ve materyaller kullanarak resimler yaptılar. ‘Engelleri Sanat İle Aşıyoruz’ diyerek yola çıktığımız bu proje; birlikte bir şeyler yapabilmenin vermiş olduğu heyecan ve gururla ilk aşamasını tamamladı. Projenin ikinci aşaması ise gençlerimizin emekleri ile ortaya çıkan ürünleri ölümsüzleştirmek, onlar ve bizler içinde keyifle saklayacağımız bir ürün haline getirmekti” dedi.

Zehra Aydın projeye dair açıklamasının devamında ayrıca, resimleri ve eser sahiplerini hatırlamak adına tüm yıl boyunca göz önünde duracak, sonra da anı olarak saklanabilecek 2021 Masa Takvimi haline getirmeye karar verdiklerini aktararak, “Basılan takvimlerimizi alarak tekrar öğrencilerimizi ziyarete gittik. Gözlerindeki mutlu ışıltıları hayatımız boyunca unutmayacağız. Bizlere tek soruları ‘Tekrar ne zaman resim yaptırmaya geleceksiniz?’ oldu. Pandemiye rağmen bu projede ‘Engelleri Sanat İle Aşıyoruz’ diyerek yola çıktık. Rotary Fırsatlar Yaratır yeter ki isteyelim diyerek tamamladık. Yüreklerimizi ısıtan bu projede emeği geçen tüm dostlara sonsuz teşekkürler” ifadelerini kullandı.