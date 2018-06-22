Haber: Aysun Beykoz

Onur Çetinkaya yaptığı konuşmasında Bolu Rotary Kulübü üyelerine teşekkür etti ve bu kulübün üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Şehrimizde çok ses getiren Zihinsel Engelliler Diş taraması ve AİBÜ Eğitim fakültesinde gerçekleştirilen Toplum Liderleri Geliyor isimli eğitim programıyla ilgili bilgiler verdi.

Rotary Kulübü üyeleri ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Fırat Çıngı, “Bundan bir asır önce Paul Harris ve arkadaşlarının içinde bulunduğu; kalabalıklar içinde yalnız kalma, ticaret hayatının güvensizlikten dolayı zorlaşması gibi durumların günümüz yaşamında artarak devam ettiğini, dolayısıyla da Rotary’ye olan ihtiyacımızın gün geçtikçe artmakta olduğunu ifade etti. Sözlerine “Rotary öyle bir ihtiyaç ki, ne olduğunu öğreninceye kadar hayatınızda ki eksikliğini fark etmiyorsunuz. Bunu en basit olarak, yaşadığımız topluma hizmet etme ihtiyacı olarak tanımlayabiliriz.” şeklinde devam eden Fırat Çıngı’nın konuşması alkış aldı. Konuşmasında 2016-2017 Uluslararası Rotary Başkanı John Germ’in sözlerine yer veren Fırat Çıngı, konuşmasının sonunda İzzet Baysal’ın 10 altın öğüdüne yer verdi.

“Şöyle diyor Uluslararası Rotary Başkanı Germ “İnanıyorum ki, herkes Rotary’de hizmet etme fırsatına sahip olmanın gerçekten ne demek olduğunun farkındadır. Rotary insanlığa hizmet yoluyla dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için insanın hayatında bir kez karşısına çıkan çok büyük bir fırsattır.” Yapılan konuşmaların ardından, tören yemek ve müzikle devam ederek sona erdi.