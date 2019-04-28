Royal Events, Bolu’nun hizmetinde

Haber: Birol Ertunç

Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Kazım Karsu, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri Erhan Beykoz, Bedri Pehlivan,Erdal Tombak ve çok sayıda davetli katıldı.Açılış kurdelasını kesen Tanju Özcan, “Güzel bir günde güzel bir iş yeri açılışı yapıyoruz,Sedat kardeşime ve Bolumuza hayırlı olsun.İnşallah güzel günlerde güzel organizasyonlar yapmaya devam edecek. Allah bol ve helal kazanç versin kardeşime” ifadelerini kullandı.

Royal Organizasyon işletmecisi Sedat Altunyıldız ise çok heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizler uzun zamandır bu sektörde tecrübemizle insanların güzel günlerinde birlikte oluyorduk. Şimdi yeni Royal Organizasyon adı altında söz, nişan ve düğün organizasyonu, kına organizasyonu, doğum günü organizasyonu, hastane yeni doğan süslemeleri, mezuniyet geceleri, evlilik teklifi, balon süslemeleri, yemek ve davetler, iş yeri açılış kokteyl ve davet organizasyonu gibi hizmetler vermeye devam edeceğiz. Katılımcılara da destek verdikleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Demek ki güzel işlere imzamızı atmışız ki bugün burada kocaman bir aile olmuşuz. Güzel günlerde görüşmek dileği ile.”

Bizde Olay Gündem ailesi olarak işletme sahibi Sedat Altunyıldız’a hayırlı olsun der, işlerinde başarılar dileriz.