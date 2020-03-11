Rozetini Erdoğan takacak

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyince istifa ederek bağımsız aday olan ve Dörtdivan Belediye Başkanı seçilen Hamza Efe’nin tekrar AK Parti saflarına katılacağı son günlerde gündeme bomba gibi düştü. Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe hakkındaki iddialar üzerine tartışmalar devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Efe, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Dörtdivan İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Yaşanan bu gelişme ile Hamza Efe’nin tekrar AK Parti’ye döneceği iddiaları netlik kazanmış oldu. AK Parti İl Teşkilatından yapılan açıklamada Başkan Efe’nin rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

AK Parti’den yapılan açıklamada, “Bağımsız olarak seçilen Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe; 11 Mart Çarşamba günü (yarın) TBMM AK Parti Grubunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak Partimize katılımı öncesi İl Başkanımız Nurettin Doğanay ile birlikte Dörtdivan İlçe Başkanımız Hasan Ural'ın başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı” ifadelerine yer verildi.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu. Belediye Başkanı Efe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uzun bir zamandan beri 50 bin vatandaşımızın her kesimi ile sabah namazı buluşmalarımız dahil olmak üzere farklı platformlarda derin istişarelerini ve müzakerelerini yürüttüğümüz fakat geçen hafta Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarından dolayı bu haftaki grup toplantısına ertelenen AK Parti’ye katılım süreci ile ilgili olarak yarın saat 11:00 da AK Parti Grup Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sizleri temsilen bu fani kardeşinize rozet takdim töreni gerçekleştirilecektir.”

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Efe, AK Parti toplantısına katıldı

Son günlerde hakkında AK Parti’ye geri döneceği iddiaları olan Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, AK Parti İlçe Toplantısına katıldı. Hamza Efe’nin parti rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

Haber: N. Halid Altundal

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyince istifa ederek bağımsız aday olan ve Dörtdivan Belediye Başkanı seçilen Hamza Efe’nin tekrar AK Parti saflarına katılacağı son günlerde gündeme bomba gibi düştü. Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe hakkındaki iddialar üzerine tartışmalar devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Efe, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın katılımıyla gerçekleştirilen Dörtdivan İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Yaşanan bu gelişme ile Hamza Efe’nin tekrar AK Parti’ye döneceği iddiaları netlik kazanmış oldu. AK Parti İl Teşkilatından yapılan açıklamada Başkan Efe’nin rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

AK Parti’den yapılan açıklamada, “Bağımsız olarak seçilen Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe; 11 Mart Çarşamba günü (yarın) TBMM AK Parti Grubunda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak Partimize katılımı öncesi İl Başkanımız Nurettin Doğanay ile birlikte Dörtdivan İlçe Başkanımız Hasan Ural'ın başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldı” ifadelerine yer verildi.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu. Belediye Başkanı Efe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Uzun bir zamandan beri 50 bin vatandaşımızın her kesimi ile sabah namazı buluşmalarımız dahil olmak üzere farklı platformlarda derin istişarelerini ve müzakerelerini yürüttüğümüz fakat geçen hafta Cumhurbaşkanımızın yoğun programlarından dolayı bu haftaki grup toplantısına ertelenen AK Parti’ye katılım süreci ile ilgili olarak yarın saat 11:00 da AK Parti Grup Toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sizleri temsilen bu fani kardeşinize rozet takdim töreni gerçekleştirilecektir.”