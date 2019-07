Rozetlerini Dervişoğlu taktı

Haber: Esra Öztürk

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Bolu’ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Bolu Belediyesi’ni ziyaret eden Dervişoğlu, İYİ Parti kontenjanından belediye meclisi üyesi olduktan sonra Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mansur Şen ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret etti.

Daha sonra İYİ Parti İl Başkanlığı’na geçen Dervişoğlu burada parti yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi. 31 Mart seçimlerinde millet ittifakı ile CHP’sinden belediye meclis üyesi olan isimlerin yeniden İYİ Parti kimliğine geçmesi için düzenlenen tören öncesi açıklamalarda bulunan Dervişoğlu “Türkiye’nin yoğun bir gündemle karşı karşıya bulunduğu herkesin malumudur. Ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Hem ekonomik hem de dış politika anlamında birçok derin problemin çözümü ile baş başa bir ülkede hayatımızı idame ettiriyoruz. İyi parti olarak doğru ve faydalı bir muhalefeti yaşama geçirmek adına da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ediyoruz. Siyaseti sıradan bir iştigal alanı olarak değil bir hizmet alanı olarak görüyoruz. Türkiye sıklıkla seçim yaşayan bir ülkedir. Dolayısıyla bu seçimlerde zaman içerisinde toplumsal bazı gerginliklere sebep oluyor. Bu ziyaretler bir anlamıyla kutuplaşmış olan toplumumuzun kutuplaşmayı terk ederek kaynaşma yolunda doğru adımlar atmak üzere gerçekleştirilmiş toplantılar olarak algılansın istiyoruz. Toplumun bütün kesimlerini birleştiren kucaklaştıran iyilik üzerinden siyaset yapan bir parti olma özelliğimizle de her geçen gün temayüz ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN SORUNLARI OLDUĞU GİBİ BOLU’NUN DA SORUNLARI VAR”

Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüşmelerinde Bolu’nun sorunlarını ele aldıklarını ifade eden Dervişoğlu ayrıca, “Türkiye’nin sorunları olduğu gibi Bolu’nun da sorunları var. Bu konu ile ilgili olarak da belediye başkanımızı ziyaret ettik. Karşılıklı olarak hem Türkiye’nin meselelerini hem de Bolu’nun meselelerini konuşup tartıştık. Çok faydalı bir görüşme oldu. İYİ Parti’nin CHP ile gerçekleştirdiği ittifakın ruhuna uygun adımlar atılmış olması da tarafımızdan memnuniyetle karşılandı. Seçilmiş belediye meclis üyesi arkadaşlarımız CHP’li üyeler olarak Bolu Belediye meclisinden temsil ediliyorlardı. Onların İYİ Parti’ye geçişi adına buradayız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE GERÇEK BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYADIR”

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ülke ekonomisi ile ilgili ciddi bir takım sıkıntıların yaşandığını söyleyebilirim. İktisat ilmi çerçevesi belli bir ilimdir. Dolayısıyla sorunlara kendi içerisinde çözüm bulma kabiliyetiyle kendini hissettirir. Ekonominin her alanına ekonomi dışı müdahalelerde bulunduğu için Türkiye’de bazı taşlar yerinden oynadı. Dolayısıyla saraydan güdümlü bir ekonomik anlayış damat marifetiyle yaşama geçirilmek istenmektedir. Türkiye’de her alanda maalesef üretim durmuştur. Türkiye’de ekonomiyi yeniden işler hale getirebilmek adına önemli adımlar atılması gerekmektedir. Burada atılması icap eden adım neredeyse her alan müdahale eden insanların süreçten ayrılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanına önerimizi tekrarlıyorum. Türkiye’nin ekonomisinin damat ekonomisi olmaktan çıkarmasını diliyorum. Bu hazineden sorumlu bakanın görevini yerine getirememesi ya da ekonomik kuralların dışında ekonomiye kurallar dayatması eğilimini terk etmediği anlayışından istifasını istemekten başka bir çare kalmıyor. Üreten bir ekonomi temenni ediyoruz, bozkırla yeşilin kavgasının yeniden başlaması, tarlaların yeniden ekilebilir hale gelmesini istiyoruz. Şartellerini indirmiş fabrikaların artık doğru bir sanayi politikası ile yeniden üretime geçmesini istiyoruz, KOBİ’lerin desteklenmesi ve dükkanların kapatılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Bu konu ile ilgili partimizin yetkili kurulları gerekli çalışmaları yapıyor. Sırf muhalefet etmek için muhalefet etmiyoruz, bir sorun ile karşı karşıyaysak o sorundan bahsediyor, eleştirilerimizi dile getiriyorsak çözümü de TBMM’de ifade etmeye gayret sarf ediyoruz. Türkiye gerçek bir ekonomik krizle karşı karşıyadır” dedi.

“AKP’NİN 16 YILDIR SÜREGELEN YEREL YÖNETİMLERDEKİ İKTİDARINA SON VERDİK”

İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise AKP’nin 16 yıllık yerel yönetimlerdeki iktidarına Bolu’da son verdiklerini dile getirerek “111.yılı kutlanana basın bayramı kutlu olsun. 31 Mart seçimlerinde CHP ile İYİ Parti bir ittifak yaparak Bolu’da bir değişimi gerçekleştirmiştir. 16 yıldır süregelen AKP yerel yönetimlerdeki iktidarına Bolu merkezde bu iş birliği sayesinde son verdik. Bu iş birliği neticesinde partimizden 4 arkadaşımız asil listeden 1 arkadaşımız yedek listeden belediye meclis üyeliği kazandılar. Bu toplantıda ki amacımız da bu işin resmiyet kazandırarak iyi partiye geçişini sağlamak ve bundan sonra belediye meclisindeki çalışmalarını İyi Parti kimliği ile devam etmeleridir. Hizmet anlamında bizim arkadaşlarımızın elinden geleni yapacaklarını, Bolu’nun bilinen sorunlarını çözme yolunda elinden gelen gayreti göstereceklerine inancımız tamdır. Bizde il ve ilçe başkanlıklarımız olarak belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına mahallelerimizi, muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Buralardaki sorunların detaylarını öğreniyoruz ve raporlayarak hem meclis üyelerimizle hem de belediyedeki yetkili arkadaşlarımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“BU GÖREVİ LAYIKIYLA YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Kontenjan üyesi olarak belediye meclis üyesi seçildikten sonra Bolu Belediye Başkanlığı yardımcılığına getirilen Mansur Şen ise “Sizlerle birlikte iyi partiye gönül verenlerle birlikte yolculuğa çıktık hep beraber. 31 Mart seçimlerinden sonra millet ittifakı gereğince biz CHP kimliği ile meclise girmiştik. O günden bu güne de görevimizi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Seçimlerde aldığımız sonuçlardaki en büyük katkılarda sizlerindir. İnşallah bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Bizler için de yeni bir konu. Bolu’da 15 yıllık bir AKP belediyesinin iktidarının yerine ikame edildik. 15 senenin birikmiş sorunlarını çözmek ve bizlerin yeniden hakim olmamız biraz daha süreç istiyor. Biz o zaman bu kimlik ile girdik ama CHP listesinde İYİ Parti kontenjanı olarak girdiğimizin bilincindeydik. Teşkilatımızın da emrinde bu görevi yaptık. Teşkilatımız bugüne kadar bu şekilde kalmamızı uygun gördü ve kaldık. Bugün de ayrılmamız gerektiğini artık İYİ Parti kimliğine kavuşmamız gerektiğini söylediler. Bizde bunu bir emir telakki ederek yerine getiriyoruz. Bugünün hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından CHP’den istifa eden Belediye Meclis Üyelerinin rozetleri takılarak tekrar partiye katılımları sağlandı.