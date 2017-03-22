BASIN BÜLTENİ

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından resim, el sanatları ve fotoğraf sergisi açılıyor.

Hastane Yöneticisi ve Başhekimi Uzm. Dr. Hülya Ensari, sergi açılışı için davette bulunarak, “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi üyelerinin rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri eşliğinde üretmiş oldukları ürünlerin yer alacağı sergimizin açılışına halkımızı davet eder, davetlilerimizi ağırlamaktan onur duyarız” ifadelerini kullandı.